Que prévoient les gilets jaunes à Lyon pour l'acte XII, ce 2 février

Déplacement à Valence, nouvelle mobilisation à Lyon, tour de France à vélo… Les gilets jaunes ont parlé de plusieurs actions ce lundi, lors de l’assemblée générale.

À Lyon. Sans surprise, les gilets jaunes se rassembleront à nouveaux dans le centre-ville, ce samedi 2 février. Le rendez-vous est fixé à 14 heures sur la place Bellecour. “On a des rues piétonnes, on doit les prendre”, lance un gilet jaune pendant l’assemblée générale. “Et si on se fait gazer, on se fait gazer tous ensemble !”

À Valence. Un rassemblement régional est également prévu ce samedi. Les gilets jaunes se sont donné rendez-vous dans Lyon vers 11 heures afin d’arriver à Valence Sud, devant Géant Casino, vers 13 heures. Selon le préfet de la Drôme Éric Spitz, “entre 6 000 et 10 000 manifestants, dont 10 % de casseurs" sont attendus, rapporte Le Dauphiné Libéré.

À Genève. Départ depuis Lyon. Pour réagir aux violences policières, un rassemblement est organisé le 20 février devant l’Office des nations unies (ONU). Des Lyonnais pourraient bien prendre la direction de Genève “pour dénoncer la politique menée par l’État français”. L’initiative émane des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. La question est maintenant de savoir combien seraient intéressés pour prévoir du covoiturage ou un déplacement en car.

En France. C’est à vélo que certains Lyonnais prévoient de manifester. “C’est parti d’un délire. On voulait rallier la question du climat à notre cause. Maintenant, on aimerait organiser un tour de France à vélo ! On partirait sûrement le 14 avril et l’idée serait de passer par des villes comme Marseille, Montélimar, Toulouse, Bordeaux”, détaillait un gilet jaune ce lundi.