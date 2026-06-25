Laurence Croizier élue présidente du groupe Lyon Ensemble

Laurence Croizier a été élue présidente du groupe Lyon Ensemble l'issue d'une réunion mercredi 24 juin.

Les élus du groupe Lyon Ensemble, né de la scission au sein de Cœur lyonnais le 16 juin dernier, ont élu hier Laurence Croizier comme présidente et lui apportent "leurs félicitations", indiquent-ils dans un communiqué ce jeudi.

"Fort de ses valeurs républicaines et démocratiques, de la cohérence de l’adhésion de ses membres auxdites valeurs, le groupe 'Lyon Ensemble' a choisi de porter à la vice-présidence les trois maires d’arrondissement (2e, 5e, et 6e) également conseillers municipaux : Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier", indiquent par ailleurs les élus.

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