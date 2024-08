Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 23 au 25 août

Cours de yoga, musique et friperie, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 23 au 25 août.

Cours de Yoga paddle

Envie de vous détendre encore un peu avant la rentrée ? Pandi Panda Yoga Lyon organise ce vendredi 23 août un cours de yoga sur paddle tout près du musée des Confluences. Le cours dure une heure, dont 45 minutes de cours et 15 minutes de promenade sur le Rhône. Il vous suffit simplement de prendre des vêtements confortables qui vont dans l’eau et une tenue de rechange. Ça se passe de 18 heures à 19 heures et c’est disponible pour 14 euros.

Open Air Foule à la Station Mue

Envie de profiter de concerts, d’exposition et d’un food court entre amis ou en famille, alors rendez-vous ce samedi 24 août à la Station Mue dans le 2e arrondissement de Lyon. Les collectifs FOULE et SUPERFOULE 2 vous invite a des ateliers découvertes, des tables rondes ou encore des live session et open mic, le tout accompagné par snacks et boissons. Ça se passe de 12 heures à 23 heures et l’entrée a un prix libre.

Soirée festive au Heat

Le Heat et la House of Briantz organisent ce samedi un apéro et une soirée festive. Au programme : mini-apéro, blindtest et performance drag, le tout accompagné de dj sets house, électro, balle funk et shama. Rendez-vous au Heat de 18 heures à 23h30 et l’entrée est gratuite.

Friperie au Cactus Bar

Le Cactus Bar, dans le 5e arrondissement de Lyon, organise ce dimanche sa friperie "l’armoire de papy." Chemises vintage, vêtements upcyclés et accessoires en tout genre vous donnent rendez-vous ce dimanche 25 août de 16 heures à 20 heures. L’entrée est gratuite. Attention, l’événement sera annulé en cas de pluie.

Cours de tango en plein air

L’association Tango de Soie et la mairie du 4e arrondissement de Lyon vous proposent de découvrir le tango argentin le temps d’une soirée. Pour les amoureux de la danse ou pour les curieux, le cours se déroulera ce dimanche sur l’Esplanade du Gros Caillou pour une démonstration de danse de 19h30 à 20h45 suivie d’un bal jusqu’à 23h30. L’événement est gratuit.

