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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Près de Lyon : une femme agressée sexuellement en pleine rue

  • par Loane Carpano

    • Le 9 juin, une habitante de la petite commune de Marennes, dans le Rhône, s'est faite agressée sexuellement en pleine rue.

    Vendredi 9 juin, une habitante de Marennes (Rhône) s'est faite agressée sexuellement, en pleine rue. Selon le Progrès, les faits seraient survenus en début de nuit, alors que la victime rentrait tranquillement à son domicile. Une enquête a immédiatement été ouverte et le mis en cause a été interpellé dès le lendemain matin sur son lieu de travail. Agé d'une trentaine d'années, il était déjà connu des forces de l'ordre.

    Le mis en cause a été présenté à un juge d’instruction à l'issue de sa garde à vue dans la brigade de Mions. Une information judiciaire du chef de viol, avec la circonstance aggravante d’un état d’ivresse manifeste, a été ouverte. En attendant les suites de l'enquête, l'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.

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