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Locaux de Serge Ferrari en Isère. (@Google Maps)

Isère : Serge Ferrari transfère ses titres chez EuroNext Growth

  • par Augustin Monin

    • Serge Ferrari transfère ses titres cotés d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris.

    Serge Ferrari, fabricant isérois de toiles composites innovantes à destination du secteur du bâtiment, transfère aujourd’hui ses actions vers Euronext Growth Paris. Les actionnaires, réunis lors de l’assemblée générale de l’entreprise iséroise basée à La Tour-du-Pin, avaient validé ce changement par un vote le 22 avril 2026. L’Assemblée générale mixte des actionnaires a autorisé la demande d’admission le 18 juin 2026.

    Le fabricant justifie ce changement comme un tournant stratégique. Il répond en effet à des objectifs bien précis, tels qu’un allègement réglementaire afin de bénéficier d’un cadre plus adapté à sa taille, une optimisation financière visant à simplifier ses obligations administratives ainsi qu’une réduction de ses coûts fixes liés à sa nouvelle cotation. Ce transfert de Serge Ferrari ne doit pas engendrer de nouvelles émissions d’actions

    Un acteur mondial des toiles composites

    Serge Ferrari Group développe et fabrique des toiles composites écoresponsables de haute technicité destinées notamment à l’architecture tendue, aux structures modulaires, à la protection solaire et au mobilier et à la marine. Le groupe estime son marché mondial à environ 6 milliards d’euros. Présent dans 80 pays via des filiales, des bureaux de représentation et un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants, il dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie.

    À fin 2025, Serge Ferrari Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 347,5 millions d’euros, dont plus de 80% à l’international. Le groupe entend désormais figurer parmi les principales capitalisations d’Euronext Growth Paris grâce à ce changement de marché.

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