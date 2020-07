Près de Lyon : naissance de trois panthères des neiges

Trois petites panthères des neiges sont nées, le 13 juin dernier à l'espace zoologique de Saint-Martin la Plaine, entre Lyon et Saint-Etienne. Il ne reste qu’entre 4000 et 6000 individus de cette espèce dans la nature.

Trois petites panthères des neiges sont nées à l'espace zoologique de Saint-Martin la Plaine le 13 juin dernier. Très curieuses, elles ont ouvert les yeux deux semaines après leur naissance et sont pour l’instant visibles seulement depuis la vitre de leur enclos intérieur. Leur mère, Saïan, venue du Zoo de Beauval en 2016, a déjà donné naissance à Anna et Arun en juin 2017. Les deux panthères sont respectivement parties dans des parcs zoologiques en Belgique et République Tchèque dans le cadre du Programme d’Elevage Européen (PEE).

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé les panthères des neiges comme espèce "vulnérable" : il ne reste qu’entre 4000 et 6000 individus dans la nature entre les montagnes afghanes et la Chine. La population de ces panthères décline en raison de la chasse pour leur fourrure, la diminution de leurs proies et les conflits avec les éleveurs de bétails. Le changement climatique est aussi un facteur d’explication de la raréfaction cette espèce en milieu naturel.