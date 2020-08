Près de Lyon : le Marathon International du Beaujolais annulé

Les organisateurs du Marathon International du Beaujolais ont annoncé, jeudi 27 août, que la 16e édition, programmée le 21 novembre, était annulée à cause du contexte sanitaire.

Le comité d’organisation du Marathon du Beaujolais avait ouvert ses inscriptions, il y’a 6 mois, malgré le contexte sanitaire. Il espérait que la crise soit passée au moment de l’événement. Malheureusement le rebond de l’épidémie de Covid-19 en France et particulièrement dans le Rhône, a poussé les organisateurs à annuler la course le 27 août. Le Marathon avait rassemblé 18 000 coureurs en 2019.

Ils expliquent par l’intermédiaire d’un communiqué que « Les organisateurs ont préféré privilégier la sécurité des 1200 bénévoles mobilisés le jour J, celle des milliers de coureurs en provenance de la France entière et de nombreux pays étrangers et celle du public, toujours nombreux sur cet événement festif. Enfin, le comité d’organisation ne souhaitait aucunement dénaturer le caractère festif, convivial et international du Marathon International du Beaujolais, marqueurs fondamentaux de l’ADN de l’évènement ».

Un mail sera envoyé aux coureurs déjà inscrits pour les modalités de report ou de remboursement.