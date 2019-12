Près de Lyon : elle se fait voler sa voiture en déchargeant des affaires

Les policiers ont fini par arrêter les quatre suspects qui avaient fini leur course dans un poteau ce mercredi à Vénissieux.

Mercredi à 2h10 quatre personnes âgées 16, 17, 19 et 29 ans ont été interpellées. Quelques instants plus tôt, il avait volé la voiture d'une femme de 29 ans qui déchargeait des affaires de son véhicule. Une patrouille repérait la voiture quelque temps plus tard. Les suspects refusaient d’obtempérer aux injonctions de s’arrêter et commettaient de multiples infractions routières. Il était finalement intercepté après avoir heurté un poteau. Le conducteur du véhicule volé (l’homme âgé de 29 ans, connu pour 1 fait au casier) était également en état d’ivresse. Il a reconnu les faits. Ses trois comparses ont nié le vol du véhicule. Le conducteur du véhicule sera présenté au Parquet ce vendredi tandis que les trois autres ont été laissés libres.