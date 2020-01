Pollution : la qualité de l'air est enfin bonne à Lyon ce week-end

Le pic de pollution est passé à Lyon. Après plusieurs jours de circulation différenciée, la qualité de l'air est redevenue bonne à Lyon ce samedi. Elle le sera encore dimanche.

Ouf, Lyon respire. Un peu. La qualité de l'air a été très mauvaise à Lyon pendant plusieurs jours. La circulation différenciée a notamment dû être instaurée à Lyon, Villeurbanne et Caluire.

Ce week-end, fort heureusement, ça va mieux. "Samedi 4 et dimanche 5, l'arrivée d'un vent du nord soutenu et d'une légère perturbation devrait permettre le retour à de plus faibles concentrations. La qualité de l'air devrait progressivement redevenir bonne à moyenne sur l'ensemble de la région", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ca s'améliore, enfin

Ce samedi, le laboratoire prévoit un indice de 42 pour la qualité de l'air à Lyon, sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise qualité de l'air).

Dimanche, l'indice prévu est de 36.