Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce samedi

La qualité de l'air se dégrade légèrement dans le ciel lyonnais ce samedi 26 avril, en raison de l'accumulation de particules d'ozone.

Une légère dégradation dans le ciel lyonnais. Alors qu'elle était relativement bonne pour la journée de vendredi, la qualité de l'air atteint à nouveau un niveau moyen ce samedi. La faute à une journée ensoleillée la veille, qui a fait augmenter les concentrations d'ozone.

"Samedi 26 avril, les conditions météorologiques seront mitigées, alternant éclaircies et passages pluvieux, ce qui limitera la production et l’accumulation d’ozone, polluant majoritaire actuellement", indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. "La qualité de l’air devrait rester similaire à celle de la veille : moyenne dans l’ensemble, mais dégradée sur les zones de relief et en vallée du Rhône."

Dans le détail, les concentrations de dioxyde d'azote et d'ozone seront moyennes et celles de dioxyde de souffre plutôt bonnes.