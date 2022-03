Depuis lundi 28 février, l'enquête publique relative à la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat (PLU-H) du Grand Lyon a débuté. Elle s'achèvera le mardi 5 avril inclus.

Le Plan local d’urbanisme est "un document juridique qui fixe les grandes orientations pour le territoire en matière d’urbanisme". En d'autres termes, il donne les usages des différents secteurs des 59 communes du Grand Lyon. Permis de construire, démolition, transports en communs, activités économiques et zones naturelles, toutes les décisions d'aménagements urbains passent pas le document.

Nouvelle étape dans le processus

Dans le cadre du projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H), l'enquête publique a démarré lundi 28 février dans la Métropole de Lyon. Une période durant laquelle les pièces des dossiers de modification du PLU-H seront déposées à l'Hôtel de Métropole. Mais également dans les mairies des 59 communes de la Métropole, et les 9 mairies d’arrondissements de Lyon. Elles seront alors consultables sur le site du Grand Lyon par tous les habitants des communes.

Ces changements portés dans ce nouveau projet visent à "renforcer l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans l’aménagement de notre territoire", détaille la Métropole. "Les différentes évolutions que nous proposons permettront d’offrir aux habitantes et habitants des logements abordables, plus nombreux, dans des quartiers plus apaisés et agréables à vivre. Nous souhaitons par exemple développer les espaces végétalisés, préserver les zones agricoles et naturelles, les secteurs d’intérêt patrimonial et encourager les mobilités douces dans des quartiers bien desservis par les transports", assure Béatrice Vessiller, vice-présidente déléguée à l'Urbanisme du Grand Lyon. Des nouvelles écoles ou nouveaux espaces verts, "indispensables à la qualité de vie des habitants", sont également envisagés.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les grands axes des règles d'urbanisme dévoilées

Des propositions déposées jusqu'au 5 avril

Tout habitant du Grand Lyon pourra déposer des propositions et observations jusqu'au mardi 5 avril inclus. Il faudra alors les inscrire sur "les registres d’enquête [...] lors des permanences physiques et téléphoniques tenues par un membre de la commission d’enquête", détaille la Métropole.

Lors d'une précédente étape effectuée en 2021, la phase de concertation, les habitants et professionnels ont échangé avec la collectivité. L'objectif : "prendre en compte les évolutions souhaitées sur chaque territoire, [...] dans un objectif d’une plus grande qualité urbaine et qualité de vie". En tout, ce sont 3 000 demandes de modifications qui avaient été exprimées. Dont 1 600 issues de la concertation avec les habitants et 1 400 avec les communes.

À noter que la commission d’enquête rendra son rapport de synthèse avant l’été. La modification du PLU-H sera ensuite approuvée en conseil métropolitain pendant l’automne 2022.