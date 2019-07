Orages : inondations, coulées de boue, grosses pluies dans l'Ain samedi

Les pompiers ont dû intervenir près de 80 fois dans l’Ain samedi soir après de nombreuses pluies diluviennes dans une partie du département.

Caves inondées, torrents de boue, arbres sur la route, l’Ain a été touché par de grosses pluies samedi soir, entre 18 et 23h. Le département avait été placé en vigilance orange "orages" toute la journée de samedi.

"L’épisode pluvieux qui vient de concerner Rhône-Alpes et Franche-Comté a été très conséquent avec des pointes à 170 mm et 140 mm respectivement dans le Jura et L’Ain pour les cumuls les plus importants que l’on a pu mesurer", explique Météo France ce dimanche.

D’après Le Progrès, les pompiers ont dû intervenir près de 80 fois samedi soir dans l’Ain uniquement à cause des pluies diluviennes.