Municipales : à Lyon, un nouveau 1er tour pourrait avoir lieu fin septembre

Les écologistes, menés par Grégory Doucet, sont arrivés largement en tête du 1er tour des municipales à Lyon, le 15 mars dernier, avec plus de 28 % des voix. Le 2e a été reporté. Mais en pleine épidémie de coronavirus, le 1er tour pourrait être annulé et une nouvelle élection complète pourrait avoir lieu les 27 septembre et 4 octobre prochains. Explications.

Sur les 36 000 communes françaises, plus de 30 000 ont déjà élu leur conseil municipal. En gros, il n'y aura pas besoin de deuxième tour dans plus de 30 000 communes. Les conseils municipaux, dont l'installation a été retardée en raison de l'épidémie de coronavirus, devaient être installés dans ces 30 000 communes entre le 2 et le 7 juin.

Pour les autres, pour les près de 5 000 restantes, pour toutes les grandes villes, où un 2e tour doit être effectué, l'incertitude règne. Un temps, il a été question d'organiser ce deuxième tour le 21 ou le 28 juin, en fonction de l'évolution de la pandémie. Mais la date de fin juin est encore entourée de nombreuses incertitudes.

"La règle a été votée par la loi du 23 mars, nous devons présenter le 23 mai au Parlement un rapport sur l'état sanitaire de notre pays et sur le sentiment, l'analyse du conseil scientifique qui dira s'il pense qu'on peut réunir le second tour dans 5000 des 35.000 communes qui n'ont pas élu la totalité de leurs élus lors du premier tour, au mois de juin. L'élection devra se faire au plus tard au mois de juin, soit le 21 soit le 28. Nous prendrons la décision avec le Parlement", a expliqué Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dimanche sur LCI.

Un nouveau premier tour le 27 septembre ?

Ainsi, comme le révélait le JDD dimanche, un projet de loi serait actuellement envisagé par le gouvernement pour réorganiser les élections municipales les 27 septembre et 4 octobre prochains. Pour les 5 000 communes où le 2e tour est nécessaire.

Christophe Castaner a reconnu qu'il avait "travaillé sur une hypothèse fin septembre, mais ce n'est qu'une hypothèse". Mais un tel texte devrait être ensuite soumis au Conseil d'Etat, adopté au conseil des Ministres et voté au Parlement cet été.

Il faudrait alors réorganiser un 1er tour dans 5 000 communes. Dont Lyon, Villeurbanne, Oullins, Vénissieux, Bron et toutes les communes de l'agglomération lyonnaise qui n'ont pas élu leur conseil municipal au 1er tour.