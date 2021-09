Métropole de Lyon : un centre de vaccination éphémère jeudi dans un lycée de Vénissieux

Animé par les pompiers du Rhône, un centre de vaccination éphémère est mis en place jeudi 9 septembre dès 9h au lycée Jacques Brel de Vénissieux.

Les élèves de cet établissement pourront se faire vacciner, tout comme ceux des lycées Hélène-Boucher et Sembat-Seguin. Les élèves de quatre collèges environnants pourront également se faire vacciner jeudi au lycée Jacques-Brel.

52 % des 12-17 ans dans le Rhône sont complètement vaccinés

Le 6 septembre, 71,3 % des habitants du Rhône possédaient ainsi un schéma vaccinal complet, c’est mieux que la vaccination au niveau national, qui était alors de 68 %. La campagne vaccinale progresse notamment très rapidement chez les 12-17 ans, qui ont dû attendre le 15 juin pour être autorisés à se faire vacciner. Alors que ces adolescents seront soumis au contrôle du pass sanitaire à partir du 30 septembre, dans les lieux qui l’exigent, ils sont désormais 52,3 % dans le Rhône à posséder un schéma vaccinal complet, quand ils n’étaient encore que 20 % à en avoir un fin juillet.

Ces opérations dans les lycées ont vocation à encore considérablement augmenter ce pourcentage. Notamment dans les quartiers populaires, où le pourcentage de personnes vaccinées est le plus faible de la Métropole de Lyon. Dans la Métropole de Lyon, les plus vaccinés sont aussi les plus aisés... et vice-versa, décryptage et cartes par Lyon Capitale ici.

