Météo : pluie et fraîcheur à Lyon ce 23 novembre

Cette journée du 23 novembre est pile dans les normales de saison. Pluie et fraîcheur sont au rendez-vous.

Journée d'automne tout ce qu'il y a plus de classique à Lyon, avec un temps couvert et de la pluie en fin de journée. Les nuages devraient dominer le matin comme l'après-midi, avant un week-end plus clément qui restera dans une ambiance automnale.

Les températures sont dans les normales de saison, 3 degrés ce matin, 9 degrés cet après-midi et le record de 21,2 degrés pour le 23 novembre 2014 ne sera certainement pas battu !

La qualité de l'air est moyenne avec un indice de 48 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.