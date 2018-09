Météo : la chaleur toujours présente à Lyon pour ce 19 septembre

La vague de chaleur pèse toujours sur Lyon. Ce 19 septembre reste largement au-dessus des normales de saison.

Un mois de septembre anormalement chaud. Le soleil continue de régner sans partager à Lyon et le mercure ne se résout pas à baisser alors que l'automne approche à grands pas. Après une matinée à 16 degrés, le thermomètre affichera 32 degrés cet après-midi, soit une température encore supérieure de 10 degrés par rapport aux normales de saison. Les températures resteront encore élevées jusqu'à vendredi et la possible arrivée de la pluie.

La qualité de l'air se dégrade avec un indice de 54 sur 100 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Le risque d'allergie est toujours très élevé avec une forte concentration de pollens sur la Métropole de Lyon.