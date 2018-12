Météo du 5 décembre : brume et nuages à Lyon

La journée s'annonce brumeuse et nuageuse à Lyon ce mercredi.

Ce mardi ne s'annonce pas des plus ensoleillés entre Rhône et Saône. Météo France prévoit de la brume en matinée sur la ville jusqu'à 10h environ. Une fois dissipée, elle laissera place à une large couverture nuageuse qui va durer jusqu'en fin de semaine. De la pluie est attendue dans la nuit aux alentours de 1h du matin. Concernant les températures, il fera entre 5°C et 11°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 29 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).