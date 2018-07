Météo du 31 juillet : il va faire très chaud à Lyon

Météo France prévoit 35°C ce mardi à Lyon et une journée sans aucun ombrage.

La canicule annoncée est bien là. Le département du Rhône fait partie des départements en vigilance orange canicule. Ce mardi, le soleil sera bien présent à Lyon tout au long de la journée et sans aucun nuage. Côté température, il fera entre 22°C et 35°C aujourd'hui. Ce ne sera pourtant pas le jour le plus chaud de la semaine puisque 38°C sont attendus à partir de vendredi.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 63/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.