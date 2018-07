Météo du 30 juillet  : retour de la canicule à Lyon

Météo France prévoit 34°C ce lundi et des températures qui vont atteindre 38°C dans la semaine. Aucune averse de pluie n’est attendue avant 10 jours selon les prévisions actuelles.

Après un samedi d'accalmie, marqué par orages et pluies, la chaleur va entamer sa remontée à partir de ce lundi. Un lundi très ensoleillé qui va donner le ton des 10 prochains jours selon Météo France, qui ne prévoit pas une goutte de pluie avant le 12 août. Forcément, côté température, ça va chauffer. Il fera entre 22°C et 34°C aujourd'hui. Ce ne sera pourtant pas le jour le plus chaud de la semaine puisque 38°C sont attendus à partir de vendredi.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 63/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.