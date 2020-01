Météo du 30 janvier à Lyon : de la pluie attendue ce jeudi

Des averses sont attendues tout au long de la journée ce jeudi à Lyon.

La brume matinale va rapidement laisser place à une large couverture nuageuse ce jeudi à Lyon. À partir de 10h, le ciel va se boucher et les premières averses sont attendues pour 13h. Elles vont se poursuivre jusqu'en début de soirée avant de se faire plus rares et moins intenses dans la nuit. Côté température, il fera entre 1°C et 9°C.

Concernant la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 25 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).