Météo du 21 juillet : après la pluie, la chaleur

La journée sera nuageuse dans l’ensemble, ce qui n’empêchera pas la chaleur de revenir rapidement à des niveaux presque caniculaires dans l’après-midi.

Si les orages de la nuit ont quelque peu rafraîchi l’atmosphère, la chaleur pré-caniculaire reprendra ses droits dès le début de l’après-midi de ce dimanche. La forte couverture nuageuse du matin devrait se dissiper au fur et à mesure que la journée avance, et finir par laisser place au soleil en milieu d’après-midi. Les températures seront de 21°C le matin, et grimperont jusqu’à 32°C dans l’après-midi.

La qualité de l’air dans la métropole est aussi impactée par la chaleur, un nuage d’ozone s’est formé dans le sud de Lyon ce qui amène le laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes à classer la journée comme « médiocre ».