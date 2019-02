Météo du 2 février : samedi pluvieux à Lyon

Comme depuis plusieurs jours, la journée s'annonce grise et pluvieuse ce samedi à Lyon.

Les journées se suivent et se ressemblent entre Rhône et Saône. Pour le premier jour du week-end, Météo France prévoit des averses tout au long de la journée à Lyon. Des pluies qui seront accompagnées de vent en soirée qui soufflera jusqu'à 45 km/h en rafale. Dimanche, la pluie devrait se calmer contrairement au vent qui va un peu s'intensifier. Concernant les températures, il fera entre 3°C et 7°C ce samedi.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “très bonne”. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 15 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).