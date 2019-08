Météo du 18 août à Lyon : soleil le matin, rafales et orages l'après-midi

A Lyon, le beau temps de ce dimanche 18 août au matin cèdera rapidement la place à de fortes rafales de vent accompagnées d'orages et d'averses jusque dans la nuit.

Il fera beau ce dimanche 18 août à Lyon. Au moins le matin. Le temps sera agréable toute la matinée, avec des températures oscillant entre 20 et 30°C. Attention toutefois à de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 50 km/h. A partir du début d'après-midi, les bourrasques seront de plus en plus fortes, drainant avec elles des orages jusque dans la nuit. Le tout accompagné d'averses qui feront rapidement redescendre le mercure vers vers les 20°C.

La qualité de l'air restera stable, d'après les données d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le vert ce samedi 17 août, l'indice de 43 sur 100 ne devrait que légèrement évoluer pour atteindre 45 sur 100 ce dimanche.