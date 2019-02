Météo du 16 février : toujours du soleil à Lyon

Un beau soleil est attendu à Lyon pour ce samedi 16 février.

On s'y habitue aisément. Ce samedi lyonnais sera placé sous le signe du soleil, une fois encore. Températures douces, rayons lumineux, tout porte à croire que nous ne sommes pas vraiment en février. Et pourtant ! Le thermomètre ne dépassera pas 0°C à 7h, il grimpera à 7°C dès 10h et atteindra les 15°C à 16h. Dès la fin de journée en revanche, retour à 9°C. Du côté de la qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une légère amélioration par rapport à hier. Elle est estimée à 77, soit "médiocre" sur l'échelle du laboratoire qui va de 1 "très bonne", à 100, "très mauvaise".

Le soleil, aussi brillant soit-il finira par se coucher à 18h06.