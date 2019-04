Météo du 16 avril à Lyon : nuages et pluie à Lyon

Ce mardi sera le seul jour de pluie d'une semaine qui s'annonce particulièrement chaude et ensoleillée.

Ce mardi s'annonce pluvieux à Lyon. Météo France prévoit une très large couverture nuageuse tout au long de la journée. Des averses sont attendues de 8h à 11h et entre 17h et 20h. Durant le reste de la journée, aucune éclaircie n'est annoncée et le vent soufflera en rafale jusqu'à 40 km/h entre 11h et 14h. Concernant les températures, il fera entre 9°C et 15°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 40 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).