Météo du 14 février : 16°C d'écart entre le matin et l'après-midi

Météo France prévoit un grand soleil au-dessus de Lyon ce jeudi et des températures qui vont passer du négatif à 14°C dans l'après-midi.

Il va faire très beau ce jeudi à Lyon. Tout au long de la journée Météo France prévoit un très large soleil au-dessus de la ville et pas un nuage à l'horizon. Concernant les températures, il fera entre -2°C à 7h et 14°C au plus fort de l'après-midi.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “moyenne”. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 55 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).