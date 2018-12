Météo du 13 décembre : brouillard givrant et nuages à Lyon

Du brouillard givrant est attendu ce jeudi matin à Lyon.

Ce jeudi, Météo France prévoit des brouillards givrants à Lyon entre 1h et 7h du matin. Un brouillard qui va persister entre 7h et 10h, mais sans le givre. Dès 10h, cette brume va se dissiper pour laisser place à une large couverture nuageuse qui va durer toute la journée. Le retour du soleil est attendu pour vendredi. Concernant les températures, il fera entre -3°C et 3°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 45 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).