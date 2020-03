Météo du 10 mars : journée pluvieuse ce mardi à Lyon

Des averses sont attendues jusqu'en milieu d'après-midi ce mardi à Lyon.

Selon Météo France, cette journée de mardi s'annonce pluvieuse. Du matin jusqu'à environ 16h, des averses sont attendues. La pluie sera la plus forte le matin entre 7h et 10h. Les averses seront plus éparses le reste de la journée. Concernant les températures, il fera entre 4°C et 12°C.

Enfin du côté de la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 28 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).