Malgré un vendredi ensoleillé, les orages et la pluie s'invitent à nouveau ce week-end pour laisser place au soleil la semaine prochaine.

Après la pluie, le beau temps. L'adage n'aura jamais été aussi vrai. Bien que la météo nous offre un vendredi chaud et ensoleillé, celle-ci sera plus capricieuse ce samedi.

Guillaume Séchet, météorologiste et prévisionniste chez Météo-Lyon, nous apporte son expertise. "Cette hausse brutale des température est liée à l'arrivée d'une vague orageuse qui fait remonter de l'air chaud à l'avant". Cette dernière va ainsi balayer la région par l'Ouest, faisant baisser les températures ce week-end. Le temps sera donc couvert avec des averses parfois fortes et orageuses. La journée de dimanche sera toutefois plus ensoleillée et la température devrait monter à 24 degrés dans l'après-midi.

Un pic de chaleur à 32 degrés mercredi

La semaine prochaine sera quant à elle plus estivale avec un retour du beau temps. Un pic de chaleur à 32 degrés est même attendu mardi 9 juillet. Le temps va toutefois légèrement se détériorer en fin de semaine avec de nouveaux orages, "mais la chaleur sera bien présente et plus lourde", estime Guillaume Séchet.

L'été semble donc vouloir s'installer doucement mais sûrement. Mais pour l'heure, les vagues de chaleur qu'a connu Lyon les années précédentes ne sont pas de la partie.

