Météo à Lyon : Vigilance jaune orage à Lyon

La météo de ce week-end sera maussade malgré des températures agréables le samedi et le dimanche. Météo France annonce une vigilance jaune orage dans la région



A l’image de cette semaine, ce week-end alternera entre la grisaille et les moments de soleil. Ce samedi, on commencera sur des températures relativement agréables pour l’hiver avec 9 degrés. Si pour l’heure le ciel semble inquiétant, le soleil devrait parvenir à se frayer un chemin et donner un peu de chaleur aux Lyonnais. Météo France annonce même une vigilance jaune orage à Lyon.

Dans l’après-midi, le thermostat va grimper et atteindre 14 degrés avec un soleil qui persistera malgré des nuages omniprésents. Dans la soirée, quelques averses iront clôturer la journée avec l’apparition de rafales de 45 km/h pendant la nuit.

C’est donc sous la pluie que la journée du dimanche commencera avec un ciel similaire aux autres jours de la semaine. Mais pas de panique, en fin de matinée le temps sera plus calme avec des éclaircies jusqu’au soir. Les températures se feront plus fraîches que la veille, avec un minimum de 5 degrés pour un maximum de 8.