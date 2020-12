M6/M7 à Lyon : des voies dédiées au covoiturage à partir du 21 décembre

Ces voies mises en place dans les deux sens sur l'ex A6/A7 vont être réservés du dimanche soir au vendredi soir au covoiturage et à certains véhicules.

À partir du lundi 21 décembre prochain, des voies dédiées au covoiturage vont être mises en place sur l'axe M6/M7. Elles seront situées sur la gauche de la chaussée dans les deux sens de circulation. Elles seront effectives sur M6, au nord, entre l’échangeur de La Garde (Dardilly, sortie n°33) et celui du Valvert (Tassin-la-Demi-Lune, sortie n°36) et sur M7, au sud, entre l’échangeur de Pierre Bénite et celui de Confluence. Ces voies seront réservées aux véhicules transportant au minimum deux personnes, aux véhicules Crit'Air 0, aux taxis, et aux futurs bus express sur la partie Pierre-Bénite/Confluence.

Elles seront aussi réservées les jours de la semaine, du dimanche soir minuit, au vendredi soir minuit. Ainsi le week-end, où la problématique des bouchons se pose moins, elles seront accessibles à tous les véhicules. Par ailleurs, en cas d’accident sur les deux autres voies, le signal lumineux, qui indique la voie de covoiturage, va se désactiver et tout le monde pourra emprunter cette voie de gauche.