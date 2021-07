Lyon : une nouvelle directrice générale pour l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc

Sophie Léonforte est nommée directrice générale de l’hôpital lyonnais Saint-Joseph Saint-Luc, dans le 7e arrondissement de Lyon. Elle prendra ses fonctions le 4 octobre prochain.

"Une nouvelle page s’écrit avec l’arrivée de Sophie Léonforte à la tête du Centre Hospitalier", souligne Jacques de Chilly, le Président du Conseil d’Administration de l'hôpital lyonnais.

"C’est un grand honneur que de prendre la direction de ce bel établissement riche de son histoire, de ses professionnels, de leur investissement et de leur expertise. Piloter la mise en œuvre d’un nouveau projet stratégique est enthousiasmant", précise Sophie Léonforte. Elle est actuellement directrice générale adjointe du groupe hospitalier public l’Hôpital Nord-Ouest (Centres Hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, Tarare-Grandris, Trévoux, Belleville et Beaujeu).

Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) et compte 360 lits d’hospitalisation et places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise près de 2200 naissances par an au sein de sa maternité.