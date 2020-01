Le suspect qui aurait commis plusieurs agressions dans la nuit de mardi à mercredi a essayé de fuir la police en grimpant sur le toit de la piscine du Rhône.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un voleur s'est réfugié sur le toit de la piscine du Rhône dans le 7e arrondissement, rapporte Le Progrès. Avant de terminer sa cavale au-dessus du bassin olympique, le suspect et deux autres personnes étaient soupçonnés de plusieurs agressions commises dans les 2e et 3e arrondissements. Tandis que deux ont été interpellés plus facilement le dernier a obligé les pompiers d'intervenir avec la grande échelle pour venir le chercher sur le toit de la piscine. Les trois hommes, deux mineurs hébergés en foyer et un SDF, ont été placés en garde à vue, conclut le quotidien.