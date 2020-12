Lyon : un trafic de cigarettes démantelé à la Guillotière

Onze personnes suspectées de participer à un trafic de cigarettes place Gabriel Péri (Lyon 7e) ont été interpellées à Lyon, Villeurbanne et Rillieux-la-Pape.

Une enquête de police a été ouverte depuis plusieurs semaines concernant les trafics de cigarettes à la Guillotière pour identifier les personnes susceptibles de fournir les revendeurs à la sauvette de tabac aux abords de la place Gabriel Péri.

Les investigations menées par les enquêteurs permettaient d'établir l’existence d’un réseau organisé de vente de tabac se mettant en place dès le petit matin à la sortie du métro. Les investigations permettaient d'identifier formellement deux hommes de 45 et 23 ans vivants respectivement à Villeurbanne et Rillieux-la-Pape comme étant les fournisseurs de revendeurs à la sauvette et vendeurs eux-mêmes.

Le 16 décembre dernier, une opération d’interpellation a été menée et a permis l'arrestation de 11 hommes en flagrant délit, dont les deux principaux protagonistes cités plus haut. Ils étaient tous placés en garde à vue, cinq dans le cadre de l’enquête initiale, les six autres ayant fait l’objet de trois procédures incidentes distinctes pour vente à la sauvette et détention de tabac manufacturé sans justificatif régulier. Les perquisitions effectuées permettaient de saisir un total de 449 paquets de cigarettes ainsi que 2 057 euros.