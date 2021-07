Lyon : un rassemblement contre le pass sanitaire perturbe fortement le réseau TCL

Le rassemblement de plusieurs centaines de personnes dans le 7e arrondissement de Lyon, au niveau de la place Jean-Macé, engendre d’importantes perturbations sur le réseau de transport des TCL. L’accès à la station de métro Jean-Macé a été fermé.

Près de 900 personnes, selon la préfecture, se sont réunies, ce samedi après-midi, au niveau de la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour dénoncer l’application et l’extension du pass sanitaire. Les forces de l’ordre ont établi un périmètre autour des manifestants pour tenter de contenir le rassemblement, mais celui-ci engendre d’importantes perturbations sur le réseau de transport TCL.

Métro, bus et tram concernés

La ligne B du métro est particulièrement touchée par les perturbations. Les stations de Debourg à Jean-Macé ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation, la reprise de la circulation est estimée à 17h30 par les services TCL.

B - 17h30 - Circule de Gare d'Oullins à Stade de Gerland puis de Saxe Gambetta à Charpennes. - Reprise à 17h30 - manifestation + d'infos https://t.co/26iBY0i25B — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) July 17, 2021

De nombreuses lignes de bus, L60, L34, C7, C12, C14 et C4 connaissent également des perturbations. Selon les lignes le retour à la normale est estimé entre 17h30 et 20 heures. Les lignes de tramway T1 et T6 sont aussi sujettes à des changements. Sur la ligne T1 les arrêts de Guillotière Gabriel Péri à Debourg ne sont actuellement plus desservis et sur la ligne T6 les rames ne circulent plus entre les stations de Debourg à Beauvisage.

T1 - 16h10 - Terminus exceptionnel Liberté - Arrêts de Guillotière Gabriel Péri à Debourg non desservis - Reprise estimée à 17h30 - manifestation. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) July 17, 2021

