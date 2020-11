Lyon : un nouvel accès provisoire pour la gare Part-Dieu ce mardi

Une passerelle d’accès provisoire sera accessible dès mardi pour rallier la gare Part-Dieu via un accès par la place Béraudier.

Depuis le début de l'année, des travaux de réalisation des fondations du parking, de TO-Lyon et de la galerie Béraudier, ont lieu au niveau de la gare Part-Dieu.

À partir du 10 novembre, une nouvelle étape du chantier va débuter " pour permettre la démolition du hall nord de la gare et le creusement de la place, afin d’accueillir le futur parking et la place basse Béraudier " courant 2024, annonce un communiqué de la SNCF.

Une passerelle de structure métallique de 22m de large

Des travaux qui nécessitent " l’élargissement de l’espace dédié au chantier sur la totalité de la place Béraudier. Cette configuration durera plus d’un an et nécessite l’installation d’une passerelle publique de 22 mètres de large au-dessus du chantier pour maintenir l’accès à la gare ", est-il précisé.

Cette passerelle d’accès provisoire à la gare est réalisée en structure métallique. " Entièrement montable et démontable sur place, elle mesure 46,5 mètres de long et pèse plus de 500 tonnes. Pour limiter son impact environnemental, la charpente sera entièrement réutilisée ", indique le communiqué.

Réalisée par Vinci, elle va permettre l'accès à la gare Part-Dieu " tout en permettant aux travaux de se dérouler en toute sécurité sous le passage piétonnier ".

Pour les piétons

- L’accès à la gare côté Béraudier – Centre-Ville est déplacé sur le boulevard Vivier-Merle, face à la bibliothèque. Il sera fermé de 00h45 à 4h50.

- Sur l’espace public, un marquage au sol guide des piétons vers les transports en communs (Métro B, tram T1) avec deux sens de circulation.

- Des assises abritées pour l’attente et le confort des voyageurs sont installées devant la nouvelle entrée boulevard Vivier-Merle.

- Un hall d’entrée provisoire de la gare accueille les clients avec les automates de billetterie et les écrans

d’information.

Pour les cyclistes

Les arceaux vélos temporaires ont été préservés et déplacés à proximité des arrêts de bus, à quelques mètres de l’entrée de gare. La station Velo’V Béraudier est située rue Bouchut, le long de la base-vie du chantier.

Pour les taxis et les motos

- La situation est échangée pour les deux-roues motorisées qui disposent toujours de deux parkings

provisoires situés rue de Bonnel et boulevard Deruelle.

- La station taxis est située rue de la Villette, de l’autre côté de la gare.

Pour accompagner ces changements d’habitudes, la SPL Lyon Part-Dieu et SNCF Gares & Connexions

déploient dès les premiers jours une signalétique de marquage au sol, des médiateurs terrain et une

communication auprès des usagers (flyers, info réseaux sociaux...)