Lyon : Un festival de plein air pour le jeune public début juin à la Duchère

Intitulé d'Art et d'Air, le festival lyonnais se tiendra du 1er au 5 juin principalement dans neufs lieux différents dans le quartier de la Duchère.

D’Art et D’Air est un premier festival jeune public gratuit, organisé en plein air dans le quartier de la Duchère, dans le 9ème arrondissement de Lyon. Il se tient d'ordinaire dans le parc du Vallon, mais les mesures sanitaires ont imposé la création de huit nouveaux lieux de représentation. La durée du festival a aussi été allongée, cinq jours au lieu de deux. Il se tiendra du 1er au 5 juin.

D’art et D’air est le premier festival jeune public de l’agglomération lyonnaise totalement gratuit, organisé en plein air et ouvert à tous et toutes. Sa programmation intègre des grands noms de la scène artistique jeune-public.https://t.co/PzlDDau9cc pic.twitter.com/JvQtgOOADn — La Duchère Lyon (@laducherelyon) May 29, 2021



Chaque année, D'Art et D'Air rassemble entre 3500 et 4000 festivaliers et festivalières. En tout, 20 heures de spectacles seront proposées avec 13 compagnies qui proposeront diverses représentations : concerts, arts de la rue, théâtre, contes, danses…

