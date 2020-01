Lyon : un camion en feu perturbe le réseau TCL

Suite à la présence d’un camion en feu sur le secteur de la Part-Dieu, à Lyon, le réseau TCL est lourdement impacté.

Mise à jour à 12h54

Un camion était en feu sur les voies de tramway, sous le pont SNCF sur le cours Lafayette vers Thiers dans le secteur Part Dieu. Les pompiers sont intervenus rapidement avec l'aide de deux engins et un dispositif de commandement. L'incendie est déjà éteint. Il est néanmoins conseillé d'éviter le secteur. Le camion qui transportait des marchandises a pris feu vers 12h15, on ne déplore aucune victime. Les câbles du tramway seraient endommagés.

Le réseau TCL est directement impacté par cet accident. Le tramway T1 ne circule plus entre les stations de quai Claude Bernard à Collège Bellecombe. Elle circule ainsi en deux parties : Debourg <> Perrache et Charpennes <> IUT Feyssine. La ligne T4 est également impactée, les stations de Collège Bellecombe à Gare Part Dieu Villette ne sont plus desservies. Elle aussi circule en deux parties : Hôpital Feyzin <> Archives Départementales et Charpennes <> La Doua. La ligne C3 est également limitée avec un terminus exceptionnel à Verlaine. Les arrêts "Institut d'Art Contemporain" jusqu'à "St-Paul" ne sont plus desservis.

Un camion qui passe en contre sens sur les ligne TCL tu m'étonnes qui arrache tout 🤔 Lyon - Cours Lafayette pic.twitter.com/ApVFQfndU2 — Tomxy74 🔪 (@T0mxy74) January 7, 2020