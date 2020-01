Lyon : un baby-sitter disparaît avec un bébé de huit mois

La jeune femme a été retrouvée dans la Loire après 24 heures de recherche.

Un nourrisson âgé de huit mois a disparu pendant une journée depuis ce lundi, rapporte Le Progrès. La mère de la petite fille l'avait fait garder par une personne âgée d'une vingtaine d'années recommandée par une amie. Selon le quotidien, au moment de venir chercher son enfant, la nourrice n'était plus présente et ne répondait plus aux appels. La police a immédiatement été prévenue. La baby-sitter était déjà connue pour de lourds troubles psychiatriques et plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, écrivent nos confrères. Elle a finalement été retrouvée dans le centre-ville de Roanne avec le bébé. Elle a été placée en garde à vue. Les raisons de son départ ne sont pas encore connues.