Lyon : trottinettes, déchets, la darse de la Confluence va encore être nettoyée

Comme chaque année depuis six ans, la darse de la Confluence va être vidée de ses déchets. Une opération prévue pour le samedi 24 octobre au matin.

Lancée pour la première fois en 2014, l'opération « Coup de Balai dans l'Eau », qui a pour but de délester la darse de la Confluence et les rives de la Saône des déchets et autres détritus qui les encombrent, a été fixée cette année au samedi 24 octobre et se tiendra entre 9h et midi.

Une action, à mettre à l'initiative du Collectif des Péniches de Lyon et de la Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM), qui mobilisera seize organisations lors de cette sixième édition, parmi lesquels plongeurs, pompiers ou encore membres d'associations environnementales.

D'autres participants, notamment des habitants de péniches, des riverains et des volontaires, sont appelés à se réunir - en groupe de six personnes maximum, crise sanitaire oblige - devant la capitainerie de la Confluence afin de les aider à nettoyer le fond de l'eau, la surface et les berges.

L'an passé, cent-vingt personnes s'étaient mobilisées afin de mener à bien cette opération et 3 600kg de déchets - dont plusieurs dizaines de trottinettes, vélos et bouteilles - avaient pu être extirpés, triés et recyclés par la suite.