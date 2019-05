Le métro B prépare sa mue. Le métro qui relie Charpennes à Oullins sera bientôt automatique. Afin de préparer les travaux d'automatisation, la ligne B ne fonctionnera pas lundi soir et mardi soir à partir de 21h.

Ainsi le dernier départ du métro de Charpennes en direction de Gare d'Oullins aura lieu à 21h15 et le dernier départ de Gare d'Oullins en direction de Charpennes à 21h25.

Pour permettre aux voyageurs de circuler entre ces stations, des bus relais sont mis en place. Des navettes partiront toutes les 10 minutes. De Gare d'Oullins en direction Charpennes, le premier départ aura lieu à 21h32 et le dernier à 00h12. De Charpennes à Gare d’Oullins, le premier départ aura lieu à 21h18 et le dernier à 00h18. Les travaux auront lieu jusqu'en juillet minimum et d'autres fermetures de la ligne auront lieu d'ici là.