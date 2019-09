Ce vendredi 20 septembre, dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un homme a tiré sur les passants avec une carabine à plomb. Il a été interpellé.

On ignore encore quelles sont les raisons de ce geste. Ce vendredi matin, un homme a tiré sur les passants avec une carabine à plomb depuis la fenêtre de son appartement, dans le quartier de la Guillotière. Une femme a été très légèrement blessée par un plomb, d'autres personnes auraient été également touchées. Le quartier a été bouclé et le RAID dépêché sur place pour tenter de déloger l'individu qui s'était retranché dans son domicile. Il a été interpellé par le RAID et son appartement perquisitionné.