Lyon TCL : le métro A perturbé à cause d'un colis à Perrache

Suite à la présence d'un bagage abandonné à la station Perrache, la ligne de métro A est perturbée ce jeudi en fin d'après-midi à Lyon.

Mise à jour : reprise du trafic à 17h45

Un colis suspect à la station Perrache entraîne des perturbations sur la ligne de métro A, à Lyon ce jeudi après-midi. Les démineurs ont été appelés pour vérifier ce bagage abandonné, comme le veut la procédure. En attendant, la ligne A ne circule plus entre les stations Perrache et Charpennes. Seules les stations entre Charpennes et la Soie sont desservies.

Le retour à la normale est prévu autour de 17h40. Comme toujours, mieux vaut être attentif à son sac et ne pas l'oublier en station, à chaque fois, le réseau TCL peut se retrouvé perturbé pendant une heure et il n'est plus rare de voir des plaintes déposées contre les têtes en l'air.