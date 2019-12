Lyon TCL : encore une nouvelle ligne de bus vers l'aéroport Saint-Exupéry

Le monopole Rhônexpress est bien révolu à Lyon. Après la ligne de bus 47, c'est au tour de la 48 d'aller jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Fréquence, horaires, trajet... on vous dit tout.

Et de deux ! Après la ligne 47 entre T3 Meyzieu et Saint-Laurent-de-Mure en passant par l’aéroport, à partir du 6 janvier 2020, les bus de la 48 feront le trajet entre Genas Bornicat et Lyon Saint-Exupéry. Le monopole Rhônexpress est bien terminé et le Sytral proposera ainsi deux lignes de bus pour desservir l'aéroport. D'autres pourraient suivre, d'autant plus que la métropole de Lyon a initié la rupture du contrat de concession de la navette (lire ici).

Un bus toutes les 35 minutes

Mais avant d'en arriver là, la ligne 48 est une bonne nouvelle pour les habitants de Genas qui travaillent sur la zone aéroportuaire, puisqu'il faudra 30 minutes pour relier Bornicat à Saint-Exupéry. Une correspondance est également possible avec les lignes 28, au départ de La Soie, ou 29 qui démarre de Meyzieu ZI.

Les arrêts de la 48 sont les suivants :

Bornicat

Calmette - Muriers

Genas place de la République

Mermoz

Aéroport Lyon-Saint-Exupéry

La fréquence est simple à retenir puisque l'on retrouve un bus toutes les 35 minutes, à partir de 6h30 en semaine comme le week-end et jours de fête. Le dernier bus part à 20h30 de l'aéroport (l'ensemble des horaires peuvent être consultés ici).

Néanmoins, pour ceux qui chercheraient le moyen le plus efficace de relier La Part-Dieu à l’aéroport, pour le prix d'un ticket TCL, ou dans le cadre de son abonnement, la solution bus 47 reste la plus rapide (autour d'une heure, lire ici).