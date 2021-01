Lyon : Smic, gaz, électricité, retraites... Ce qui va changer en 2021

Qui dit nouvelle année dit souvent bonnes résolutions mais aussi gros changements dans la vie de tous les jours. 2021 ne dérogeant pas à la règle, retrouvez l'essentiel de ce qui change à partir de ce 1er janvier.

Fin de fonds de soutien universel :

Le fonds de solidarité de 1 500 € qui a bénéficié à toutes les entreprises et travailleurs indépendants de n'importe quel secteur qui ont perdu 50 % de leur chiffre d’affaires prend fin au 31 décembre. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire l’a annoncé début décembre : « Nous allons retirer un certain nombre d’aides progressivement lorsque ce n’est plus nécessaire. »

Cependant, cette mesure ne concernera pas encore les établissements qui sont toujours fermés ou qui ont été plus fortement touchés, comme les restaurants, les hôtels ou les salles de sport.

Revalorisation du Smic :

Au 1er janvier 2021, le Smic est revalorisé de 0,99 % pour atteindre 10,25 € par heure (contre 10,15 € par heure depuis le 1er janvier 2020), soit 1554,58 € par mois sur la base de la durée légale du travail (35 heures de travail hebdomadaire).

La revalorisation annuelle du Smic est liée à l'évolution de l'inflation et des salaires pour les ménages les plus modestes, précise le site du gouvernement.

Revalorisation de la retraite de base :

Au 1er janvier 2021, la retraite de base versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) sera revalorisée à hauteur de 0,4 %. Cette hausse ne sera visible qu’à partir du mois de février, une fois le premier mois de l'année terminé. Donc la retraite de base concernant le mois de janvier, avec la hausse annoncée de 0,4 %, sera versée en février.

Réforme des APL :

À partir du 1er janvier 2021, les aides au logement seront calculées et versées « en temps réel », ce qui signifie que le bénéfice de ces aides est évalué sur la base des ressources actuelles perçues sur les 12 derniers mois et non plus sur les revenus remontant aux 2 dernières années.

Allocations familiales :

Le plafond de ressources pour l'attribution des allocations familiales augmentera de 1 % dès le 1er janvier. Celles-ci sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d'enfants à charge et de l'âge de ces derniers.

Bourse étudiante :

Afin de lutter contre la précarité étudiante, la rentrée universitaire a été marquée par la baisse du coût du ticket de restaurant universitaire CROUS pour les étudiants boursiers : il est passé de 3.30 € à 1 €. Une baisse qui sera encore à l'ordre du jour en 2021.

Poursuite de la suppression de la Taxe d'habitation :

Depuis 2018, la taxe d'habitation a progressivement baissé pour 80 % des Français, qui ne la payent plus depuis 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation se poursuivra, jusqu’à sa suppression définitive en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne la paiera sur sa résidence principale.

Rénovation de l'habitat :

Le dispositif MaPrimeRénov devient accessible à tous les propriétaires sans condition de ressources, ainsi qu'aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs, à compter du 1er janvier 2021 et afin de soutenir la rénovation énergétique des logements.

Bonus écologique :

Le barème des aides offertes aux ménages lors de l'achat d'un véhicule électrique a été revu à la hausse en 2020, pouvant aller jusqu'à 7 000 €. Ce bonus écologique sera maintenu en 2021.

Crédit impôt pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques :

Création d'un crédit d'impôt spécifique en faveur de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel. Propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'une résidence principale, tous bénéficieront à compter de 2021 d'un crédit d'impôt de 75 % du montant des dépenses consacrées à l’installation d'une borne de recharge de véhicule électrique, dans la limite de 300 € par système de charge.

Hausse du prix du gaz :

Augmentation de 0,2 % en moyenne du tarif du gaz d'Engie, par rapport au barème applicable le 1er décembre 2020.

Chauffage au gaz :

Le chauffage au gaz sera interdit dans les logements neufs à partir de 2021.

Hausse du prix de l'électricité :

Le prix de l’électricité devrait augmenter courant janvier 2021. Les fournisseurs ont annoncé une hausse d’environ 2 % dès le début d’année, en raison de la crise du coronavirus. Soit environ 30 euros de plus par an et par ménage en moyenne.

Hausse du prix du timbre :

À partir du 1er janvier 2020, le timbre vert augmente, passant de 97 centimes à 1,08 €. Le timbre rouge augmente, lui, de 12 centimes passant de 1,16 € à 1,28 €.

Hausse du prix du tabac :

À compter du 1er janvier 2021, le prix de certains tabacs évolue. Découvrez les prochains tarifs en vigueur : ici.