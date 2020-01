Lyon : quel trafic SNCF ce jeudi 2 janvier ?

À Lyon, le trafic SNCF, notamment TER, sera très fortement perturbé ce jeudi.

Ce jeudi 2 janvier, le trafic SNCF sera encore fortement perturbé à Lyon. Selon les prévisions on comptera 1 TER sur 4 en moyenne dans la région. “Le plan de transport sera renforcé par la commande de 640 autocars”, précise la SNCF qui recommande toutefois, “afin de préserver la sécurité de tous, de ne pas venir en gare et d’utiliser d’autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage.”

Concernant les TGV, la ligne Paris-Lyon proposera 18 trajets allers et 17 retours. 7 allers/retours partiront entre Lyon et Marseille et enfin 3 allers et 2 retours entre Lyon et Montpellier.

Enfin, le trafic Intercités sera très fortement impacté avec seulement 3 allers / retours entre Clermont-Ferrand (départs : 8h30, 13h30, 17h28) et Paris (départs : 9h01, 13h01 et 17h57).