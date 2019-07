Lyon : quand les vélos ont le droit de griller un feu rouge

"Oui, mais les vélos, ils grillent les feux rouges..." : cette phrase les cyclistes l'entendent régulièrement. Mais contrairement aux idées reçues, il existe des cas de figure où les vélos ont bien le droit de griller un feu rouge. Le seul problème, c'est que le panneau qui l'autorise reste méconnu, petit et souvent masqué par les autocollants à Lyon.

Lyon, un matin parmi tant d'autres, un cycliste passe à une intersection alors que le feu rouge puis tombe sur un automobiliste garé en double file sur une piste cyclable. Une discussion débute : "Vous n'avez pas le droit d'être ici, c'est trop dangereux de devoir repasser sur la route", lance le cycliste. "Vous avez grillé un feu rouge", rétorque l'automobiliste". "J'ai le droit, il y a un panneau M12 sous le feu le même que vous pouvez voir plus loin", réplique le cycliste montrant la prochaine intersection. Fin du débat, l'automobiliste repart, ne lâchant plus du regard le petit panneau en forme de triangle renversé dans lequel sont représentés un vélo en jaune et une direction.

Contrairement aux idées reçues, depuis 2012, les vélos ont le droit de passer au feu rouge si ce fameux panneau M12 est présent. L'expression "griller" est même fausse puisqu'ils ne risquent aucune amende. Ils doivent s'assurer que le passage est sûr et les piétons restent prioritaires quoiqu'il arrive.

Si ce fameux panneau M12 n'est pas présent, un cycliste qui grille un feu rouge risque une amende de 135 euros.

Néanmoins, cette signalétique tend à se généraliser dans les grandes agglomérations comme Lyon. Son plus grand défaut reste sa taille réduite ou le fait qu'il est parfois recouvert. Un seul autocollant mal placé suffit à masquer la direction ou le pictogramme vélo. Dans tous les cas, ce n'est pas parce qu’un cycliste passe au rouge qu'il commet une infraction, tout dépend de la présence de M12 ou non.