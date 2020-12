Lyon : plusieurs personnes évacuées après un incendie

Un incendie d’origine électrique s’est déclenché dans la matinée de ce dimanche dans le 8e arrondissement. Sept personnes ont été prises.

Le feu qui s’est déclenché à 8h50 ce dimanche, au 4e étage d’un immeuble du 8e arrondissement de Lyon, aurait pu être bien plus grave sans la réaction rapide des sapeurs-pompiers. Dans l’appartement où il est parti, les flammes se sont propagées dans l’entrée et sur le palier explique Le Progrès.

Une trentaine de pompiers des casernes Lyon Rochat et Villeurbanne Cusset ont été mobilisés. Ils ont pu empêcher l’incendie de s'étendre et l’ont maitrisé vers 9h30. Sept occupants de l’immeuble ont été évacués au cours de l’intervention, les habitants de l’appartement le plus touché devront être relogés.