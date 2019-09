Lyon : piste cyclable du T6, le Sytral s'explique, promet des corrections

L'aménagement cyclable le long de la future ligne de tramway T6 a déjà fait parler de lui à travers une série de photos qui montrait un best of du pire, une vidéo enfonce le clou. De son côté, le Sytral, qui est en charge de la maîtrise d'oeuvre, a déjà relevé les points qui seront améliorés rapidement d'ici la fin des travaux.

S'il ne s'agissait pas d'une infrastructure dont la nécessité était majeure, cela en serait presque comique. L'aménagement cyclable le long de la future ligne de tramway T6 a déjà fait parler de lui à travers une série de photos que nous avions déjà publiée (lire ici). Poteaux au milieu de la chaussée, voie qui débouche sur des voitures qui arrivent en face, bande cyclable sous les places de stationnements... Ce best of du pire n'a pas manqué de faire réagir.

De son côté, Marc Chinal, réalisateur lyonnais a pris son vélo et sa caméra pour parcourir l'aménagement, dévoilant la situation actuelle : rupture de continuité, carrefour qui semble dangereux, passage au milieu des piétons, absence de piste dédiée alors qu'il y avait de la place, petites marches, grosses marches de 20 cm, zone de travaux non annoncés... (voir vidéo en fin d'article). Il regrette également que des panneaux M12 ne soient pas plus présents. Ces derniers autorisent les cyclistes à passer au feu rouge lorsque le contexte le permet (et en respectant la priorité des piétons).

Le Sytral s'explique et reste attentif

En charge de la maîtrise d'oeuvre du chantier, le Sytral se dit attentif aux retours qui ont déjà été effectués par les habitants et cyclistes, tout en rappelant que les travaux ne sont pas encore terminés. En effet, le chantier va entrer dans sa phase de réception et levée des réserves. L'équipe projet en charge du T6 indique également avoir suivi le guide des aménagements cyclables de la métropole de Lyon.

Marquages et pictogrammes arrivent encore

Ainsi, ces prochaines semaines, des pictogrammes et marquages vont être ainsi apposés au sol pour mieux orienter les flux. Pour les marches visibles dans la vidéo "des vérifications sur le terrain seront faites" précise l'équipe projet T6, "À certains endroits, elles sont placées pour que les cyclistes ne montent pas sur les trottoirs et ne circulent pas au milieu des flux piétons. La trajectoire se fait en fait plus loin, il manque encore des marquages".

Les zones "poteaux" retravaillées

En ce qui concerne les deux poteaux au milieu de la piste, les zones seront "retravaillées", promet l'équipe projet T6 (les poteaux ne peuvent pas être bougés). De même, des secteurs sécurisés pour traverser les voies de tramway vont être mis en avant (les cyclistes n'ayant pas à remonter le flux voiture à contresens à certains endroits, mais devront traverser les voies tramways pour se mettre dans le bon sens de circulation). Enfin, les tuyaux rouges qui sortent de la chaussée ont vocation à accueillir des compteurs à vélo selon le Sytral.

Il reste donc un gros mois aux équipes pour peaufiner les structures. Les cyclistes pourront alors juger en l'état en novembre. Et même s'il n'y avait rien de majeur sur ces zones auparavant, argument qu'on n'oserait pas produire auprès d'automobilistes au passage, les usagers vélo seront dans leur bon droit de vouloir des aménagements continus et sécurisés le long du tramway T6, strict minimum dans une métropole qui se veut cyclable.

La vidéo réalisée le long du T6 (à noter, le passage à la fin où l'on voit le cycliste au milieu des piétons, faute de mieux, est hors zone T6 et donc sous la compétence métropole)