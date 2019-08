Lyon : pire week-end de l'été sur les routes des vacances

Lyon, carrefour entre le nord et le sud de la France, sera particulièrement concerné par les départs en vacances ce week-end qui s'annonce déjà comme le plus compliqué de l'été. La situation est classée noire par Bison futé.

Ce samedi, entre 8 et 10 millions de voitures sont attendues sur les routes de France. L'axe A6/A7 qui passe par Lyon sera l'un des plus fréquentés de France durant ce week-end qui s'annonce le plus chargé de l'été. Les perturbations commenceront dès ce vendredi ou la situation est annoncée orange dans le sens des départs et celui des retours.

C'est évidemment samedi que l'essentiel des perturbations aura lieu dans la région. La situation est annoncée noire dans le sens des départs et rouge dans celui des retours. Dans le sens des départs, il est notamment conseillé d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles, entre 9 h et 19 h, d'éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 10 h à 17 h, d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon de Provence, de 4 h à 19 h, d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 7 h à 17 h. Enfin, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 16 h (attente supérieure à 30 min) avec une période très dense de 11 h à 12 h (attente supérieure à 1 h).

Du côté des retours, il est conseillé d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles de 9 h à 18 h et d'éviter l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon de 7 h à 16 h.